Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

İLK KEZ 2019'DA FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

DNA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak isimlendirilen, bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor. Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.