Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

        Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

        Avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi. Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

        İLK KEZ 2019'DA FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

        REKLAM

        DNA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

        Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak isimlendirilen, bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor. Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.

        MAKALE HAZIRLANDI

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den Dr. öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF- Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından bu konuda bir makale hazırlandı. Uluslararası uygulamalı ekoloji ve çevre araştırma dergisinde yayımlanan makaleyle dünya literatürüne giren ve Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu parsı' olarak kaydedilen Anadolu'nun gizemli efsanesiyle birlikte ISUBÜ ve DKMP uzmanlarının DNA çalışmaları sürüyor.

        REKLAM

        GÖRÜNTÜLENEN 10 BİREYİN HEPSİ ERKEK

        Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu tespiti yapılan Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi. Araştırmalara katılan bilim insanlarından alınan bilgilere göre, görüntüsü elde edilen bireylerin hepsi erkek. Bu durumun, dişilerin olmadığı anlamına gelmediği kaydedildi.

        KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER

        Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri şöyle:

        "Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 8,7 milyon TL. Çizgili sırtlan 3,6 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL. Karakulak ve vaşak 870 bin TL. Alageyik 720 bin TL. Kızılgeyik 580 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 290 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 220 bin TL. Boz ayı 130 bin TL. Akdeniz foku 120 bin TL. Su samuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL. Karaca 45 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL. Ada tavşanı 5 bin TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yaban domuzu 4 bin 500 TL. Diğer memeli türleri de 3'er bin TL."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Starlink uyduları Bursa'da görüntüledi

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Bursa semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla geçiş yapan uydular, heyecan yarattı  

        #anadolu parsı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"