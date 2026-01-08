Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü

        İzmir Tire'de domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:25 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:25
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Olay, dün saat 15.50 sıralarında Tire ilçesi Hasan Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç'ın (45) makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; Kılıç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Öte yandan, Sabri Kılıç’ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.

