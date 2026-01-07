Habertürk
        Haberler Gündem TBMM’de nezaket hamlesi: Kadın vekillerden ortak buluşma

        TBMM’de nezaket hamlesi: Kadın vekillerden ortak buluşma

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu girişimle Meclis'te partiler arası ziyaretler başlayacak. Kadın milletvekilleri ve kadın kolları temsilcileri, siyasette tansiyonu düşürüp "temiz dil" için bir araya gelecek. Girişimin "Terörsüz Türkiye" toplantılarında şekillendiği belirtiliyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 07.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 07.01.2026 - 19:42
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de nezaket dilini güçlendirmeye yönelik yeni bir girişimi duyurdu.

        Meclis’teki siyasi partiler karşılıklı ziyaretlerde bulunacak.

        Her parti grubundan üç ya da dört kadın milletvekili, Meclis’te yapılacak buluşmalara davet edilecek. Bünyesinde kadın milletvekili bulunmayan partiler ise toplantılara kadın kolları yöneticileriyle katılacak.

        Görüşmelerde siyasetteki yüksek tansiyonu düşürme yolları aranacak ve “temiz dil”in oluşturulmasına yönelik beklentiler dile getirilecek.

        AK Parti kaynakları, buluşma fikrinin "Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yapılan toplantılarda ortaya çıktığını belirtti. Partilerin daveti üzerine gerçekleştirilecek toplantılarda güncel sorunlar, kadınlara yönelik olası düzenlemeler ve söz konusu sürecin ele alınması bekleniyor.

        Bu görüşmelerle Meclis’teki sert iklimin yumuşatılması hedefleniyor

