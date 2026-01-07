Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ocak 2026 - 16:47 Güncelleme: 07 Ocak 2026 - 16:57

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sınırlı bir askeri operasyon başlatıldı

        * Yurt dışından gelen bazı ürünlere ilişkin yeni vergi kararı: Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti

        * AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" derken, AK Parti'ye katılan 3 milletvekilinin parti rozetini de taktı

        * Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi

        * Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı

        BAKMADAN GEÇME

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı
        Tartıştığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurup, kaçtı
        Tartıştığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurup, kaçtı
        Sokakta kadın ve çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Sokakta kadın ve çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Ünlü tenisçi Félix Auger-Aliassime'den HT Spor'a özel açıklamalar
        Ünlü tenisçi Félix Auger-Aliassime'den HT Spor'a özel açıklamalar