En düşük emekli aylığı için toplantı bu akşam gerçekleştirilecek

En düşük emekli aylığı için toplantı bu akşam Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler toplantıya katılacak . Etki analizleri değerlendirilecek.

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon farkı kadar artırılması halinde 4 milyon 11 bin emekli için bütçeye maliyetin 49 milyar-50 milyar TL civarı olacağını kaydetti.