        Mardin haberleri: Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anları kamerada!

        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anları kamerada!

        Mardin'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta bebekli bir kadına ve evinin önünde oynayan bir kız çocuğuna saldırdı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, mahallelinin yakaladığı şüpheli polis ekiplerine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:00
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darp etti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli gözaltına aldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı.

        ANNE, BEBEĞİNE SARILDI

        Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, şüpheli kadına yumruk attı.

        SIRADAKİ HEDEFİ EVİNİN ÖNÜNDE OYNAYAN KIZ ÇOCUĞU OLDU

        Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edilen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Konya'da camideki uygunsuz davranışa soruşturma

        Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı. Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

        #mardin
        #Son dakika haberler
