Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nijerya'da Osimhen krizini federasyon çözdü! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen krizini federasyon çözdü!

        Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselen Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen ile Ademola Lookman'ın tartışması gündemdeki yerini koruyor. Nijerya basını, Galatasaraylı yıldızın milli takım kampından ayrılarak Türkiye'ye dönmek istediğini iddia ederken, federasyon yetkililerinin bunu engellediği ve Lookman ile Osimhen arasında sorun kalmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada, Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçti. Mücadelenin ardından ise Lookman’ın, takım arkadaşının gönlünü aldığı öğrenildi.

        Karşılaşmanın 63. dakikasında Atalanta forması giyen Lookman’ın müsait bir pozisyonda fırsatı değerlendirememesi üzerine, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in takım arkadaşına sert şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Osimhen’in parmağını uzatarak pidgin dilinde "No try am again" (Bunu bir daha deneme) dediği aktarıldı.

        Yaşananların ardından oyundan çıkmak istediği öne sürülen Osimhen, 68. dakikada Moses Simon’un oyuna girmesiyle sahayı terk etti. Bu sırada tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

        FEDERASYON DEVREYE GİRDİ, OSIMHEN SAKİNLEŞTİ

        Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen’in öfkeyle akreditasyon kartını yere attığı ve milli takımla işinin bittiğini, Türkiye’ye dönmek istediğini dile getirdiği iddia edildi. Ancak daha sonra Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin devreye girerek oyuncuyu sakinleştirdiği belirtildi.

        LOOKMAN: VICTOR BİZİM BİR NUMARAMIZ

        Maç sonu konuşan Lookman ise tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı: "Victor bizim bir numaramız. Üst düzey bir forvet ve bizim için çok önemli. Böyle anlar yaşanabilir ama bu durum birlikteliğimizi bozmaz. Bu sadece futbol."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 3 Ocak 2026 (Maduro ABD'ye Nasıl Götürüldü?)

        ABD'nin ''Maduro Operasyonu'' kodları. ABD Maduro'yu nasıl kaçırdı? Trump'ın Venezuela hesabı ne? Venezuela artık ABD toprağı mı? Ana Haber Bülteni'ni Serap Belet sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!