Osimhen krizini federasyon çözdü!
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselen Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen ile Ademola Lookman'ın tartışması gündemdeki yerini koruyor. Nijerya basını, Galatasaraylı yıldızın milli takım kampından ayrılarak Türkiye'ye dönmek istediğini iddia ederken, federasyon yetkililerinin bunu engellediği ve Lookman ile Osimhen arasında sorun kalmadığı öğrenildi.
Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada, Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçti. Mücadelenin ardından ise Lookman’ın, takım arkadaşının gönlünü aldığı öğrenildi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Atalanta forması giyen Lookman’ın müsait bir pozisyonda fırsatı değerlendirememesi üzerine, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in takım arkadaşına sert şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Osimhen’in parmağını uzatarak pidgin dilinde "No try am again" (Bunu bir daha deneme) dediği aktarıldı.
Yaşananların ardından oyundan çıkmak istediği öne sürülen Osimhen, 68. dakikada Moses Simon’un oyuna girmesiyle sahayı terk etti. Bu sırada tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.
FEDERASYON DEVREYE GİRDİ, OSIMHEN SAKİNLEŞTİ
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen’in öfkeyle akreditasyon kartını yere attığı ve milli takımla işinin bittiğini, Türkiye’ye dönmek istediğini dile getirdiği iddia edildi. Ancak daha sonra Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin devreye girerek oyuncuyu sakinleştirdiği belirtildi.
LOOKMAN: VICTOR BİZİM BİR NUMARAMIZ
Maç sonu konuşan Lookman ise tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı: "Victor bizim bir numaramız. Üst düzey bir forvet ve bizim için çok önemli. Böyle anlar yaşanabilir ama bu durum birlikteliğimizi bozmaz. Bu sadece futbol."