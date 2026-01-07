Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada, Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçti. Mücadelenin ardından ise Lookman’ın, takım arkadaşının gönlünü aldığı öğrenildi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Atalanta forması giyen Lookman’ın müsait bir pozisyonda fırsatı değerlendirememesi üzerine, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in takım arkadaşına sert şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Osimhen’in parmağını uzatarak pidgin dilinde "No try am again" (Bunu bir daha deneme) dediği aktarıldı.

Yaşananların ardından oyundan çıkmak istediği öne sürülen Osimhen, 68. dakikada Moses Simon’un oyuna girmesiyle sahayı terk etti. Bu sırada tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

FEDERASYON DEVREYE GİRDİ, OSIMHEN SAKİNLEŞTİ

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen’in öfkeyle akreditasyon kartını yere attığı ve milli takımla işinin bittiğini, Türkiye’ye dönmek istediğini dile getirdiği iddia edildi. Ancak daha sonra Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin devreye girerek oyuncuyu sakinleştirdiği belirtildi.

LOOKMAN: VICTOR BİZİM BİR NUMARAMIZ

Maç sonu konuşan Lookman ise tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı: "Victor bizim bir numaramız. Üst düzey bir forvet ve bizim için çok önemli. Böyle anlar yaşanabilir ama bu durum birlikteliğimizi bozmaz. Bu sadece futbol."