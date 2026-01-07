Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları - 7 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodosla birlikte sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Bulutlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 11°

        Ağrı

        Güneşli -6°
        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Şanlıurfa'da asansör faciası: 1 ölü

        Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti. (IHA)

