En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

En düşük emekli aylığı için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

Toplantıda etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.

En düşük emekli aylığı ve işverene ücret desteği için mali torba kanun teklifi hazırlanacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.

Toplantının çarşamba ya da en geç perşembe günü yapılması planlanıyor.

BAKAN IŞIKHAN: EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNULACAK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında şunları kaydetti:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."