        Haberler Gündem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi, polis ve zabıta tarafından engellendi. Bozbey, kendisine yönelik fiziki saldırı girişimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Onun için hizmetlerimizi herkese eşit bir şeklide sürdürüyoruz. Halkımızın bize sahip çıkmasıyla bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Sadece bir kişinin kötü davranışı mahalleye, ilçeye mal edilemez" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:59
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Bursa’da vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için başlatılan ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin, son durağı Yıldırım ilçesi oldu.

        Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

        Yumrukla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı.

        BOZBEY'DEN AÇIKLAMA

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik fiziki saldırı girişimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Onun için hizmetlerimizi herkese eşit bir şeklide sürdürüyoruz. Halkımızın bize sahip çıkmasıyla bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Sadece bir kişinin kötü davranışı mahalleye, ilçeye mal edilemez" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimine rağmen mahalleden ayrılmadı, başkanlık karavanında halkın sorunlarını dinlemeye devam etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Bozbey, "Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarımız üzülmesin. Neticede bunlarla her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyoruz. Onun için hizmetleri eşit bir şekilde sürdürmenin gayretini sürdürüyoruz. Toplumumuzdan bunlar ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatlı olduğunu, davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar bizim yanımızda asla yer alamaz, yer bulamazlar böyle insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

        Muhtar Şevket Işık başkan Bozbey'den özür dilerken başkan da şu ifadeleri kulandı. "Biz Bursa'nın her bireyini seviyoruz. Bursalının her bireyine eşit düşünüyoruz. Eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla güvenle mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla kimse bizden bunu beklemesin. Biz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. İnşallah bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Kentimizin herhangi bir yerinde ne varsa bu mahallelerde de Yıldırım'da da bu olacak. Mustafa Bozbey sözü veriyorum. İhtiyaç sahiplerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Emeklinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, sizler her türlü güzel hizmeti hak ediyorsunuz. Onun için çaba gösteriyoruz. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yine görüşeceğiz. Her birinizle görüşeceğiz. Gece 24'te olsa sizlerle görüşeceğiz"

        Mahalle Muhtarı Şevket Işık da, "Mahalle adına başkandan özür diliyorum. Başkanımız çok güzel insandır. Altyapı, yol, asfaltı kaldırımını yaptı. Başkanımın her zaman kapısı açıktır. Ben başkandan özür diliyorum. Bir kişi pislik yaptı. Mahalleye mal edilmesin. Ben çok üzgünüm. Çok doluyum. İki gün emniyeti, karakolu aradım. Başkanımızı koruyacaksınız dedim. Mahallem de senin yanındadır. İki üç kişiye meydanı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

