Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

Bursa’da vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için başlatılan ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin, son durağı Yıldırım ilçesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yumrukla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı.

BOZBEY'DEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik fiziki saldırı girişimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Onun için hizmetlerimizi herkese eşit bir şeklide sürdürüyoruz. Halkımızın bize sahip çıkmasıyla bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Sadece bir kişinin kötü davranışı mahalleye, ilçeye mal edilemez" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimine rağmen mahalleden ayrılmadı, başkanlık karavanında halkın sorunlarını dinlemeye devam etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Bozbey, "Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarımız üzülmesin. Neticede bunlarla her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyoruz. Onun için hizmetleri eşit bir şekilde sürdürmenin gayretini sürdürüyoruz. Toplumumuzdan bunlar ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatlı olduğunu, davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar bizim yanımızda asla yer alamaz, yer bulamazlar böyle insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.