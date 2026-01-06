Habertürk
        Haberler Magazin Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma davası bugün

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma davası bugün

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma sürecinin ikinci duruşması bugün görüldü. Duran ile Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Güzide Duran, celse sonrasında gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 06.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:55
        Yine boşanamadı
        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor.

        Fikret Orman ve Güzide Duran
        Fikret Orman ve Güzide Duran

        Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.

        Güzide Duran ve Adnan Aksoy
        Bu süreçte Fikret Orman ile aşkını göz önünde yaşayan Güzide Duran, yaz boyunca sevgilisiyle birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı tatillerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Yaşananlar nedeniyle Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.

        Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'de açtığı 'Zina' davasına karşı Güzide Duran, karşı davanın yan sıra boşanma davası da açtı.

        Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma bugün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.

        Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, tanık olarak; Bir dönem aşk yaşadıkları iddiası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sevgilisi Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

        "BOŞANMAK İSTİYORUM VE ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTİYORUM"

        Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Güzide Duran; "Ben duruşmada hâkime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.

