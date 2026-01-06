Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma davası bugün

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor.

Fikret Orman ve Güzide Duran

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.

Bu süreçte Fikret Orman ile aşkını göz önünde yaşayan Güzide Duran, yaz boyunca sevgilisiyle birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı tatillerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yaşananlar nedeniyle Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.

Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'de açtığı 'Zina' davasına karşı Güzide Duran, karşı davanın yan sıra boşanma davası da açtı.