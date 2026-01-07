Emekliliği reddedildi avukatı silahla öldürdü
Yalova SGK İl Müdürlüğü avukatı 31 yaşındaki Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen 57 yaşındaki H.H. tarafından tabancayla vuruldu. H.H. polise teslim olurken, ağır yaralanan Avukat Polat, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Polat'ın hayatını kaybettiğini paylaştı
Zekeriya Polat (sağda), 31 yaşında hayatını kaybetti.
BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLDİ
DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.
TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu.
AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ
Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat’ın hayatını kaybettiği bilgisini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, kurum avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır" dedi.