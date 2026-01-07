Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!

        Konya'da, tarihi Aziziye Camii'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı. Video, sosyal medyada tepkiye neden olmuş, Konya Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlatmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camii içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı.

        GEZMEYE GELİP VİDEO ÇEKMİŞLER

        DHA'daki bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

        REKLAM

        İKİ GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

        Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi.  (DHA)

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları