Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!

Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camii içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı.

GEZMEYE GELİP VİDEO ÇEKMİŞLER

DHA'daki bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

İKİ GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.