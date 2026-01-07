Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı: Orta saha listesi genişliyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı: Orta saha listesi genişliyor!

        Galatasaray'da orta saha için transfer listesine bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılı yönetimin Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı da gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 07.01.2026 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arası çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi yeni bir isim gündeme geldi.

        2

        TRT Spor'un haberine yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

        3

        Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.

        4

        Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon euro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.

        5

        2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon euro olduğu belirtiliyor.

        6

        Genç oyuncu, Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"