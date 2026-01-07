Galatasaray, Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı: Orta saha listesi genişliyor!
Galatasaray'da orta saha için transfer listesine bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılı yönetimin Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı da gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Devre arası çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi yeni bir isim gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.
Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.
Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon euro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.
2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Genç oyuncu, Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.