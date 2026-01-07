Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere imza attık. Malumunuz Malezya ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda. Aramızda bir serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde bu hedefe ulaşacağımızı samimiyetle inanıyorum.

"SAVUNMA SANAYİİ KONULARI ELE ALINDI" Malezya'nın ükemizdeki yatırımları artırmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayii konularını da ele aldık. Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, bir çoğu da devam ediyor. Kazan kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendireceğiz. Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu isitişare ettik. Eğitim, kültür, turizm alanındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Uluslararası meselelerde benzer görüşte olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Gazze konusunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. 2019'da ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde işbirliğimize ayrı ehemmiyet veriyoruz. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları Asean dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu. Sayın Başbakan ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum." "YAPMIŞ OLDUĞUNUZ LİDERLİKTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM" Enver İbrahim de ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yapmış olduğunuz liderlikten dolayı teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimiz son derece önemli. Bu süre içerisinde dostluğumuz mevcuttur. Ticareti yatırım yoluyla genişletmek son derece önemli. İşbirliğimizi yüksek düzeyli seviyeye çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu tür bir ilişkiye sahip olduğumuz, güvene ve karşılıklı muhabbete sahip olduğumuz çok az ülke var. Biz sizin ve Türk halkının kapasitesine inanıyoruz. Bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış bir ülkesiniz. İlişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye devam edeceğiz. 10 milyar dolar çok iddialı hedef değil. Çok büyük ekonominiz var. Bizimde hızlı biçimde büyüyen ekonomimimiz var. Şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli merkez haline geldik. Yeni teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle mekanizmaların kurulması gerekiyordu. Bu çerçevede göstermiş olduğunuz taahhüde teşekkür etmek istiyorum. Siz burada net bir biçimde mesajınızı verdiniz. Çok rekabetçi ortamda bu liderlik bizim için önemliydi. Sizin yanınızda duruyorum. Malezya ve Türkiye'yi, ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum. Savunma sanayii ürünlerinizle çok önemli faydalar sağladık. Bize büyük avantaj getirdi. Bu sektörü ve İslami finans kaynaklarını önemli potansiyel olarak görüyoruz. Her iki ülke bu kaynakları geliştirebilir.

"KARMAŞIK KONULARDA SİZİN YANINIZDA DURUYORUZ" Uluslararası ilişkiler konusunda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği liderlik sergiliyorsunuz. Buna imrenmekle kalmayıp çabalarınızı destekliyoruz. Karmaşık konularda sizin yanınızda duruyoruz. Gazze'de bahsettiniz. Bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği ortamda insanlığa ve adalete hiçbir şekilde önem verilmediği ortamda İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve sivil halkın hayatına mal olan kıyıma karşı durdunuz. Bu girişiminde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor. Ahlakın ve vicdanın sesine ihtiyacımız var. Liderliğe ihtiyacımız var. Siyaset dünyası ahlaki değerler açısında eksik kalıyor lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün. Biz de halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınızı sürdürmeniz dileğiyle teşekkür ediyorum." CUMHURİYET NİŞANI TEVCİH EDİLDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Malezya Başbakanı Enver için "Cumhuriyet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı'nı tevcih etti. Burada yaptığı konuşmada, Enver ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının, evvela kadim geçmişlerine sonra da ortak kültür ve değerlere dayandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İşbirliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz." dedi. Malezya Başbakanı Enver ve heyetiyle bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni bir eşiği daha geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi, bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin, ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı, ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle, dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum." İki lider, törenin ardından Malezya Başbakanı Enver onuruna verilen yemeğe geçti. ANLAŞMALAR İMZALANDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı. "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından imza altına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"na Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya adına Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid imza attı. "Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"nı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya adına Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang imzaladı.