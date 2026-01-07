Habertürk
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza! - Futbol Haberleri

        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!

        Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:51
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok 10 yıl sonra yuvaya döndü.

        Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı. Mert Günok bugün attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

        Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına yarın çıkacak. Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.

        Çifte cinayetin şüphelisi, kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu ortaya çıktı.

