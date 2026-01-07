• Piet Mondrian... 'Red, Blue and Yellow'
Modernizmin simgesi sayılan bu eser artık kamu malı. Bu tablonun çok benzer bir versiyonu, 2022'de bir müzayedede 51 milyon dolara alıcı bulmuştu.
• Salvador Dalí & Luis Buñuel... "L’Âge d’Or"
Sürrealizmin sinemadaki zirvelerinden biri olan bu film, Dalí’nin büyüleyici ve kışkırtıcı imgelerini yasal kısıtlama olmadan sinemaseverlerle buluşturacak.
• Paul Klee... 'Tier Freund Schaft'
Bauhaus okulunun öncülerinden Klee’nin 1930 tarihli bu başyapıtı, soyut anlatımıyla artık sanatçıların projelerinde serbestçe kullanılabilecek.
• José Clemente Orozco... 'Prometheus'
ABD’nin ilk modern freski kabul edilen bu görkemli duvar resmi, aydınlanmanın sembolü olan ateşi artık tüm kamuoyuna sunuyor.