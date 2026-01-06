Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba ilk maçında parladı! - Futbol Haberleri

        Musaba ilk maçında parladı!

        Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek 10 Ocak'taki finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan Anthony Musaba performansıyla alkış aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:09
        1

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 4. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerin 2 topu direkten dönerken, önemli atakları da golle sonuçlanmadı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

        2

        İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla daha da rahatlayan Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.

        Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        3

        MUSABA'DAN İLK MAÇINDA 2 ASİST BİRDEN!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, performansıyla dikkati çekti. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı etkileyici bir görüntü ortaya koydu.

        4

        Musaba takımının iki golünde de pası veren isim olurken topları da büyük oranda olumlu kullandı. Hollandalı oyuncu, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

        5

        KEREM'DEN 6. GOL

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu. Tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da Samsunspor karşısında 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti ve toplamda 6. golüne ulaştı.

        6

        DURAN 5. GOLÜNE İMZA ATTI

        Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı. Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.

        7

        SADETTİN SARAN'A TRİBÜNLERDEN DESTEK

        Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu. Sarı-lacivertli tribünler, takımlarının öne geçmesinin ardından maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.

