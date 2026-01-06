İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla daha da rahatlayan Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.