        Haberler Gündem İstanbul Beykoz'da kamyon dükkana girdi: 1'i turist 2 ölü | Son dakika haberleri

        Beykoz'da kamyon dükkana girdi: 1'i turist 2 ölü

        İstanbul'un sahil ilçesi Beykoz'da akılalmaz kaza! Anadolu Kavağı'nda yokuştan inen tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen 2 turiste çarptı ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan boş dükkana girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:02 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:37
        Beykoz'da yokuştan inen tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen 2 turiste ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan boş dükkana girdi.

        Kazada yolda geçen turist Wiebe Wermer(28) ile kamyon şoförü Emet Tüfenk(27) hayatını kaybetti. İtalyalı Illaria Carroza da yaralandı.

        Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist Wiebe Wermer ve Illaria Carroza'ya çarptı.

        Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan turistlerden Wiebe Wermer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Illaria Carroza'nın ise tedavisi sürüyor

        #Anadolukavağı
        #Emet Tüfenk
        #Illaria Carroza
