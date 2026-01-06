Habertürk
        Araç muayene ücreti 2026'da ne kadar oldu? - Otomobil Haberleri

        Araç muayene ücreti 2026'da ne kadar oldu?

        2026 yılı itibarıyla araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yapılması zorunlu olan muayenenin ücreti otomobiller için 3 bin 288 TL şeklinde belirlendi. Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor

        Giriş: 06.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:59
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.

        2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.

        Buna göre, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için yeni yılda muayene ücreti bin 674 TL olacak.

        Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için de 2026'da 3 bin 288 TL muayene ücreti ödenecek.

        Otobüs, kamyon, çekici ve tanker grubunda ise muayene ücreti 4 bin 446 TL olacak.

        TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

        Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

        Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

        Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

        Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.

        Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı operasyonunda, 202 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik. (DHA)

