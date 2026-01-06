Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.801,39 %0,85
        DOLAR 43,0448 %0,02
        EURO 50,5468 %0,15
        GRAM ALTIN 6.177,98 %0,50
        FAİZ 36,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,90 %3,33
        BITCOIN 93.168,00 %-0,99
        GBP/TRY 58,3483 %0,06
        EUR/USD 1,1734 %0,10
        BRENT 61,47 %-0,47
        ÇEYREK ALTIN 10.100,99 %0,50
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 07:28 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

        ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

        Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 04 Ocak 2026 (Diz, Boyun Ve Sırt Ağrıları: Nasıl Gelişir?)

        Diz rahatsızlıkları nasıl gelişiyor? Boyun ve sırt bölgesinde sık görülen ağrıların nedenleri ne? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Serkan İltar ve Doç. Dr. Selin Özen konuk oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Süper güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz
        Bahçeli: Süper güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'