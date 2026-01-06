Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı ne oldu?

        Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yeni memur maaş katsayısına göre belirlenen engelli yardımı, engelliler için evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal yardımlar zamlandı. Peki 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ne oldu? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 06.01.2026 - 07:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:11
        Sosyal yardımlar zamlandı
        2025 yılı enflasyonunun belli olmasının ardından 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı belli oldu. Böylece yüz binlerce yaşlı, engelli ve engelli yakınının yararlandığı sosyal yardımlar da netleşti. Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar ocak ayında zamlı ödenecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        ENGELLİ AYLIĞI 7.655 TL

        Devlet, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödüyor. 2025 yılında 540 bin engelliye 25,1 milyar lira engelli aylığı, 74 bin kişiye 2,9 milyar lira engelli yakını aylığı ödedi.

        Engelli aylığı alabilmek için 2026 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 9.358,50 TL’den az olması gerekiyor.

        Engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı 4.302,98 TL’den 5.103,33 TL’ye yükselecek.

        Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 6.454,48 TL’den 7.655 TL’ye çıkacak.

        18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.302,98 TL’den 5.103,33 TL’ye yükselecek.

        EVDE BAKIM MAAŞI 13.879 TL

        Evde bakım maaşı olarak adlandırılan yardımı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.

        Evde bakım yardımı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 18.717 TL’nin altında olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        2025 yılında temmuz – aralık döneminde 11.702,11 TL olan engelli evde bakım maaşı ocak ayından itibaren 13.878,70 TL’ye yükselecek.

        Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 23.404 TL’den 27.757 TL’ye çıkacak.

        65 YAŞ AYLIĞI 6.393 TL OLDU

        65 yaş aylığı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul ve yetim aylığı almamak, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri 9.358,50 TL’den az olduğu için muhtaç olduğuna karar verilmiş olmak gerekiyor. 2025 yılı temmuz – aralık döneminde 5.390,39 TL olan 65 yaş aylığı, ocak ayından itibaren 6.392,90 TL’ye yükselecek.

        SİLİKOZİS HASTALARININ MAAŞLARI

        Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanarak meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere 2011 yılından itibaren aylık yardım yapılıyor. Ancak, 2011 yılından sonra yeni başvuru alınmıyor.

        Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde 9.297,73 TL’den 11.027,11 TL’ye, yüzde 35-54 arasındakilerde 10.625,98 TL’den 12.602,41 TL’ye, yüzde 55 ve üzerinde olanlarda ise 11.840,39 TL’den 14.042,70 TL’ye çıkacak.

        İKÂMETGÂH DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİDEN BAŞVURUN

        Sosyal yardım almakta iken ikâmetgâhını başka bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durdurulur. Bir yıl içinde yeni ikâmetgâh bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da durdurulur.

        18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesilir.

        65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar için başvuruların ikâmetgâhın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılması gerekiyor. 65 yaş aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

        #evde bakım maaşı
        #65 yaş aylığı
        #engelli aylığı
        #Slikozis
