Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU (Galatasaray, Süper Kupa'da finalde)

Küçükçekmece'de kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

üçükçekmece'de yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum (29) boş arazide ölü olarak bulundu. Aldum'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'boş arazide bir erkek cesedi var' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Enes Aldum'a ait olduğunu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi. 10 GÜNDÜR ARANIYORDU Aldum yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise cesedin bir süredir boş arazide olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.