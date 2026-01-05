Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU (Galatasaray, Süper Kupa'da finalde)
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Gaziantep'te oynanan maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'da goller 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi'den gelirken Trabzonspor'un golünü ise 55. dakikada Felipe Augusto kaydetti. Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Bu sonuçla birlikte adını Süper Kupa'da finale yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
EREN ELMALI CEZASININ ARDINDAN GOLLE GERİ DÖNDÜ!
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.
Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.
Mücadelenin 45+3. dakikasında sahneye çıkan Eren Elmalı golünü attı ve skoru da 2-0'a getirdi.
UĞURCAN ÇAKIR, 3 MAÇ SONRA SAHADA
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.
TEKKE, İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.
Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.
19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0
45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.
45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza sahasından gönderdiği uzun pasla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma kafa vuruşunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisinde Onana kontrol etti.
55. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Olaigbe'nin sol çaprazdan gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Augusto'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
62. dakikada Zubkov'un sağ çaprazdan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun bekletmeden arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Olaigbe'nin vuruşunda, top yandan auta çıktı.
64. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Sane'nin rakiplerini eksilterek ceza sahasından gönderdiği topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-1
81. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 3'e çıkardı. Kazımcan Karataş'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1
82. dakikada Sara'nın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Icardi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.