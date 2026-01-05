Delcy Rodriguez yemin etti

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

Venezuela Ulusal Meclisi'nde (AN) olağan oturum döneminin başlaması için tören düzenlendi.

Törende Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı olarak seçildi.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.

Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." dedi.

Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Rodriguez, Venezuela halkının geleceğini garanti altına almak için, ülkesi özgür ve egemen bir ulus olarak hak ettiği seviyeye ulaşana kadar yorulmadan çalışacağını söyleyerek yemin etti.

Ağabeyi ve AN Başkanı Jorge Rodriguez de Ulusal Meclis adına Delcy Rodriguez'in Meclis tarafından "Geçici Devlet Başkanı" olarak seçildiğini ilan etti.

Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela'da ilk kadın devlet başkanı ünvanını da elde etmiş oldu. Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcısıydı Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı. Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti. Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. TRUMP'IN GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da bir geçiş süreci sağlanana kadar bu ülkeyi kendilerinin yöneteceğini dile getirmişti. Donald Trump, Venezuela'daki geçiş sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar. Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak. Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek."