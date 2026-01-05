Kirada tavan zam oranı belli oldu

TÜİK, aralık ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; ocak konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.