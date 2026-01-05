Habertürk
Habertürk
        Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Aralık ayının enflasyon verileri belli oldu, ocak ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu

        Giriş: 05.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:03
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK, aralık ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; ocak konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

