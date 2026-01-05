Habertürk
        Eskişehir haberleri: Yarış uğruna katliam! 3 genci ezip öldürdü

        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!

        Eskişehir'de, 2 aracın yarışırken tramvay yoluna girip 3 yayaya çarpan ve onları hayattan kopardıktan sonra kayıplara karışan sürücü Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı. Şüpheli, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 08:01 Güncelleme: 05.01.2026 - 08:02
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammed D. idaresindeki otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol(21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.

        3 GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre kazada 3 genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

        YARIŞIRKEN TRAMVAY YOLUNA GİRDİ

        Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi.

        ARACI TERK EDİP KAÇTI

        Kazanın ardından Muhammed D.’nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

        Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı.

        YARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

        Kazada Muhammed D.’nin kullandığı araçta bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

        ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        3 kişininim ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

