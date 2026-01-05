Habertürk
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu

        Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu. Milli Savunma Bakanlığı ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak

        Giriş: 05.01.2026 - 10:29 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:38
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

