Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.