Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
Altın ve gümüş fiyatları yatırımcıların jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükselirken altın ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Çeyrek altın ise 10 bin TL'nin üzerini gördü
Altın ve gümüş, yatırımcıların ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi.
Spot altın pazartesi günü yüzde 2,1'e kadar yükselerek ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Gümüş ise yüzde 4,8 değer kazandı.
TAM ALTIN 42 BİN TL'YE KOŞUYOR
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 10 bin TL'nin üzerini gördü. Çeyrek altın TSİ 09.33 itibarıyla 9,995 TL'den işlem görüyor.
Tam altın TSİ 09.33 itibarıyla 41,818 TL'den işlem görürken, gram altın 6,112 TL seviyesinde bulunuyor.