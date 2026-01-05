Bursa'da acı olay, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi.

Dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre yapılan incelemede, bu kişinin Mehmet Gökdelen (61) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Gökdelen’in bir arkadaşı telefonla aranarak olay yerine çağrıldı.

EVİNE GİDERKEN DÜŞTÜ İDDİASI

Arkadaşı polis ekiplerine, 3 arkadaş gece saatlerinde alkol aldıklarını, daha sonra evlerine dönmek üzere bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gökdelen’in 3 metre yükseklikten dere yatağına düştüğü değerlendirirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.