        Bursa haberleri: Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!

        Bursa'da, 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen 61 yaşındaki Mehmet Gökdelen, hayatını kaybetti. Gökdelen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:23
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Bursa'da acı olay, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi.

        Dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre yapılan incelemede, bu kişinin Mehmet Gökdelen (61) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Gökdelen’in bir arkadaşı telefonla aranarak olay yerine çağrıldı.

        EVİNE GİDERKEN DÜŞTÜ İDDİASI

        Arkadaşı polis ekiplerine, 3 arkadaş gece saatlerinde alkol aldıklarını, daha sonra evlerine dönmek üzere bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Gökdelen’in 3 metre yükseklikten dere yatağına düştüğü değerlendirirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

