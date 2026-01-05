Habertürk
        Maduro'nun bugün "narko-terörizm" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor

        Maduro'nun bugün "narko-terörizm" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor

        ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu ülkesinden çıkarılan Venezuela lideri Maduro'nun bugün New York'ta "narko-terörizm" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 07:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:42
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        ABD'nin 3 Ocak günü düzenlediği operasyon sonucu kaçırılan ve görevden alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 yıl süren bir narko-terörizm komplosuna liderlik etmekle suçlandığı dört maddelik iddianame kapsamında bugün New York'ta federal mahkemede ilk duruşmasına çıkacak.

        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke Haberi Görüntüle

        Maduro'nun, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde Manhattan'daki federal mahkemede Yargıç Alvin Hellerstein'ın huzurunda hakim karşısına çıkması planlanıyor.

        Maduro'nun görevden alınıp ülke dışına çıkarıldığı askeri operasyondan saatler sonra konuşan ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'yı en azından geçici bir süre yöneteceğini ve ülkenin devasa petrol rezervlerini kullanarak petrolü diğer ülkelere satacağını söyledi.

        Bu hamle, Trump yönetiminin aylar süren gizli planlamaların ardından ABD'nin 2003 Irak işgalinden bu yana rejim değişikliği amacıyla attığı en sert adım olarak değerlendiriliyor.

        ABD basınına konuşan hukuk uzmanları operasyonun hukuki olup olmadığına dair soru işaretlerini dile getirirken, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez yaptığı konuşmada ABD'ye Maduro’yu serbest bırakma çağrısında bulundu ve onu ülkenin meşru lideri olarak tanımladı.

        Maduro'nun yakalanmasından saatler sonra gazetecilere konuşan Trump, oluşan liderlik boşluğunu kullanarak ülkenin petrol altyapısını "düzeltmeyi" ve diğer ülkelere "büyük miktarlarda" petrol satmayı planladığını açıkladı.

        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı? Haberi Görüntüle

        Bir askeri üs içerisindeki konutlarından gece yarısı operasyonuyla yakalanan Maduro ve eşi, önce bir ABD savaş gemisine götürüldü. İkili, Adalet Bakanlığı tarafından narko-terörizm komplosuna katılmakla suçlandıkları iddianame kapsamında yargılanmak üzere ABD'ye sevk edildi. Maduro ve eşini taşıyan uçak cumartesi akşamı New York'a indi.

        Maduro, New York eyaletinin Newburgh kentindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne vardıktan sonra helikopterle New York'a, ardından Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne götürüldü.

        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle

        Maduro, Manhattan'daki bir helikopter pistinde, işlemlerinin yapılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York Bölge Merkezi'ne nakledildi. ABC News'e konuşan kaynaklara göre, Maduro gözaltındayken sakindi; zaman zaman DEA ajanlarıyla şakalaştı, hatta gülümsedi.

        ABC News'in ulaştığı bir başka fotoğrafta ise Maduro'nun eşi Cilia Flores yeşil bir kapüşonlu giysiyle görüldü. Flores'in başından yaralandığı ve bandajlandığı belirtildi.

        Kongre onayı olmadan gerçekleştirilen bu müdahalenin hukuki dayanağı netlik kazanmazken, Trump yönetimi operasyonu ABD'ye yönelik tehlikeli uyuşturucu akışını azaltmaya yönelik bir adım olarak savundu.

        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı? Haberi Görüntüle

        Trump, dün akşam Florida'dan dönerken yeniden açıklamalarda bulundu ve "Güvenli, uygun ve sağduyulu bir geçiş sağlanana kadar ülkeyi yöneteceğiz" dedi. Bu "son derece başarılı operasyonun, Amerikan egemenliğini tehdit eden ya da Amerikan hayatlarını tehlikeye atan herkese bir uyarı olması gerektiğini" söyledi.

        Maduro ve diğer bazı Venezuelalı yetkililer 2020 yılında "narko-terörizm" komplosu suçlamalarıyla iddianameye alınmıştı. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, cumartesi günü Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yeni bir iddianame yayımladı. Bu iddianamede rejimi, ABD'yi uyuşturucu sokan ve uyuşturucu kaçakçılığı ağıyla beslenen "yolsuz ve gayrimeşru bir hükümet" olarak tanımlandı. ABD hükümeti Maduro'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıyor.

        Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı operasyonunda, 202 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik. (DHA)

