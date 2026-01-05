Maduro'nun bugün "narko-terörizm" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor

ABD'nin 3 Ocak günü düzenlediği operasyon sonucu kaçırılan ve görevden alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 yıl süren bir narko-terörizm komplosuna liderlik etmekle suçlandığı dört maddelik iddianame kapsamında bugün New York'ta federal mahkemede ilk duruşmasına çıkacak.

Maduro'nun, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde Manhattan'daki federal mahkemede Yargıç Alvin Hellerstein'ın huzurunda hakim karşısına çıkması planlanıyor.

Maduro'nun görevden alınıp ülke dışına çıkarıldığı askeri operasyondan saatler sonra konuşan ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'yı en azından geçici bir süre yöneteceğini ve ülkenin devasa petrol rezervlerini kullanarak petrolü diğer ülkelere satacağını söyledi.

Bu hamle, Trump yönetiminin aylar süren gizli planlamaların ardından ABD'nin 2003 Irak işgalinden bu yana rejim değişikliği amacıyla attığı en sert adım olarak değerlendiriliyor.

ABD basınına konuşan hukuk uzmanları operasyonun hukuki olup olmadığına dair soru işaretlerini dile getirirken, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez yaptığı konuşmada ABD'ye Maduro’yu serbest bırakma çağrısında bulundu ve onu ülkenin meşru lideri olarak tanımladı.

Maduro'nun yakalanmasından saatler sonra gazetecilere konuşan Trump, oluşan liderlik boşluğunu kullanarak ülkenin petrol altyapısını "düzeltmeyi" ve diğer ülkelere "büyük miktarlarda" petrol satmayı planladığını açıkladı.

Bir askeri üs içerisindeki konutlarından gece yarısı operasyonuyla yakalanan Maduro ve eşi, önce bir ABD savaş gemisine götürüldü. İkili, Adalet Bakanlığı tarafından narko-terörizm komplosuna katılmakla suçlandıkları iddianame kapsamında yargılanmak üzere ABD'ye sevk edildi. Maduro ve eşini taşıyan uçak cumartesi akşamı New York'a indi.

Maduro, New York eyaletinin Newburgh kentindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne vardıktan sonra helikopterle New York'a, ardından Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne götürüldü.

Maduro, Manhattan'daki bir helikopter pistinde, işlemlerinin yapılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York Bölge Merkezi'ne nakledildi. ABC News'e konuşan kaynaklara göre, Maduro gözaltındayken sakindi; zaman zaman DEA ajanlarıyla şakalaştı, hatta gülümsedi.

ABC News'in ulaştığı bir başka fotoğrafta ise Maduro'nun eşi Cilia Flores yeşil bir kapüşonlu giysiyle görüldü. Flores'in başından yaralandığı ve bandajlandığı belirtildi.