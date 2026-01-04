Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı | Dış Haberler

        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik adımlarının "yasa dışı ancak tutarlı" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:41 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri operasyonunu Rus haber ajansı TASS’a değerlendirdi.

        ABD’nin, Rusya’nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını kaybettiğini vurgulayan Medvedev, “Maduro, mevcut ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve diğer madenleri yağmalamak olduğunu defalarca söylemişti. Trump da zaten bunu gizlemiyor.” dedi.

        "YASADIŞI OLMASINA RAĞMEN TUTARLI"

        Medvedev, ABD’nin başka ülkelerin kaynaklarını sürekli hedeflediğine işaret ederek, “Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar.” ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü