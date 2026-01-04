Habertürk
        ABD Maduro'yu yakaladı: Venezuela'da bundan sonra ne olacak?

        ABD Başkanı Trump, "uygun" bir iktidar geçişi sağlanana kadar Venezuela'yı yöneteceklerini söyledi. Ayrıca ABD'nin, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştüğünü, Rodriguez'in Yüksek Mahkeme tarafından geçici devlet başkanı ilan edildiğini söyledi. Trump, Rodriguez'in ABD'nin taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylese de Rodriguez, Maduro'nun serbest bırakılmasını talep etti ve onun "tek meşru başkan" olduğunu savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:21
        ABD, Venezuela'ya yönelik bir askeri operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladı. ABD Başkanı Donald Trump, "uygun" bir iktidar geçişi sağlanana kadar ülkeyi yöneteceklerini söyledi.

        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle

        Venezuela'nın solcu lideri Maduro ve eşi, 3 Ocak günü sabaha karşı düzenlenen bir operasyonda evlerinde yakalanarak ABD'ye götürüldü. Operasyon sırasında askeri üsler de hedef alındı.

        Maduro ve First Lady Cilia Flores, New York'ta silah ve uyuşturucu suçlamalarıyla itham edildi.

        Trump ayrıca ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'ya gireceğini söyledi ve gerekirse ikinci bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ise hükümetin "savunmaya hazır" olduğunu açıkladı.

        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı? Haberi Görüntüle

        OPERASYON HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

        ABD ordusu, yerel saatle 02.01'de Maduro'nun evine baskın düzenledi. Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas’ta elektriği kestiğini söyledi ancak bunun nasıl yapıldığı netlik kazanmadı.

        Trump'a göre Maduro, çelikle güçlendirilmiş bir güvenli odaya girmeye çalıştı ve kapıdan geçti ancak kapıyı kapatmayı başaramadı.

        Maduro, Venezuela hükümeti içinden bir CIA kaynağının yerini tespit etmesiyle ABD ordusunun terörle mücadele birimi Delta Force tarafından yakalandı.

        Trump, hiçbir ABD askerinin ölmediğini, yalnızca "az sayıda yaralanma yaşandığını söyledi. Operasyonda 150'den fazla hava aracı kullanıldı.

        Maduro ve eşi önce USS Iwo Jima gemisine, ardından New York eyaletindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne inen bir uçağa bindirildi. Daha sonra Brooklyn'deki federal Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne götürüldüler.

        ABD'li yetkililer, Caracas çevresindeki hava saldırılarının yakalama operasyonunun üstünü kapatmak amacıyla kullanıldığını belirtti.

        BBC, vurulan beş noktayı doğruladı:

        • Generalissimo Francisco de Miranda Hava Üssü (La Carlota)
        • Caracas’taki kilit askeri tesis Fuerte Tiuna
        • Caracas’ın Karayipler’e açılan ana limanı La Guaira
        • Caracas’ın doğusundaki Higuerote Havalimanı
        • Antenas El Volcán telekomünikasyon kuleleri

        VENEZUELA'DA ŞUAN KİM YÖNETİMDE?

        Trump, "güvenli, uygun ve sağduyulu bir geçiş" sağlanana kadar ABD'nin ülkeyi yöneteceğini söyledi.

        ABD'nin Venezuela'yı nasıl yöneteceği ya da kimlerin sürece dahil olacağı belirsizliğini koruyor. Trump bunun bir "grup çalışması" olacağını ifade etti.

        Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüştüğünü, Rodríguez’in Yüksek Mahkeme tarafından geçici devlet başkanı ilan edildiğini söyledi. Trump’a göre Rodríguez, ABD'nin taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu iletti.

        Rodríguez ise daha sonra devlet televizyonuna çıkarak Maduro'nun serbest bırakılmasını talep etti ve onun "tek meşru başkan" olduğunu savundu.

        Trump, muhalefet lideri María Corina Machado ile görüşmediğini, Machado'nun Venezuela'da ne desteğe ne de saygıya sahip olduğunu öne sürdü.

        Machado daha önce Edmundo González’in iktidarı devralması çağrısı yapmıştı. 2024 seçimlerinde González’e destek vermiş, parti tarafından açıklanan oy sayımları González’in ezici bir zafer kazandığını göstermişti.

        VENEZEULA'YI BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?

        ABD'li yetkililer yeni bir askeri müdahale planı olmadığını söylese de Trump, ABD askerlerinin sahaya inmesinden "çekinmediklerini" dile getirdi.

        Trump, ABD'li petrol şirketlerinin altyapıyı onarmak ve "ülke için para kazanmaya başlamak" üzere Venezuela’ya gireceğini söyledi.

        "Topraktan muazzam bir servet çıkaracağız" diyen Trump, bu gelirin hem Venezuela halkına hem de ABD'ye gideceğini, ABD'nin yaptığı harcamaların da telafi edileceğini belirtti. ABD'nin diğer ülkelere petrol satacağını da ekledi.

        Venezuela hükümeti ise saldırıyı, ülkenin özellikle petrol ve madenler başta olmak üzere "stratejik kaynaklarına el koyma girişimi" ve "siyasi bağımsızlığı zorla kırma" çabası olarak niteledi.

        Venezuela, dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip. Ancak bu petrol "ağır ve yüksek kükürtlü" olduğu için rafine edilmesi zor; daha çok dizel ve asfalt üretiminde kullanılıyor. ABD ise genellikle benzin üretiminde kullanılan "hafif ve düşük kükürtlü" petrol çıkarıyor.

