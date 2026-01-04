Her 'Beğeni' mutluluk mu getiriyor, yoksa esaret mi?

• Dış Onaya Bağımlılık... Çocuklar, değerlerini kendi yeteneklerinden ziyade takipçi sayısı ve 'Beğeni' üzerinden ölçmeye başlar.
• Yetersizlik Hissi... Sosyal medyadaki 'Mükemmel hayatlar' ile kendi hayatını kıyaslayan çocuklarda anksiyete ve depresyon riski artıyor. Günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanan gençlerde depresyon ve kaygı riski iki katına çıkıyor. Özellikle kız çocuklarında beden imajı memnuniyetsizliği daha sık görülüyor.
• Sahte Benlik... Kamera önünde sürekli 'Mutlu ve mükemmel' görünme zorunluluğu, çocuğun gerçek duygularını bastırmasına ve ileride kimlik karmaşası yaşamasına neden olur.
• Dijital Miras... Çocuğun henüz rızası alınmadan paylaşılan içerikler, ileride yetişkinlik hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler.
• Siber Zorbalık... Çocuklar, henüz duygusal olarak hazır olmadıkları ağır eleştirilere ve nefret söylemlerine maruz kalır.
• Ekonomik Sömürü... Bazı durumlarda ebeveynler, çocuğu bir 'Gelir kapısı' olarak görebilir. Bu durum, çocuk ile ebeveyn arasındaki güven ilişkisini zedeler.
• Çocukluk Hakları... Çocuklar, oyun oynama hakkından mahrum kalır. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça, yüz yüze iletişim ve göz teması kurma yetisi azalıyor. Cihaz kısıtlandığında görülen, ağlama nöbetleri ve öfke patlamaları birer yoksunluk belirtisi olup teknoloji bağımlılığına işaret ediyor.
• Dikkat Dağınıklığı... Araştırmalar, günlük dijital medya kullanımı 60 dakikayı aşan çocuklarda dikkat dağınıklığı puanlarının, daha az kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu gösterdi.
• Odaklanma Sorunları... Kısa süreli videolar (Reels, TikTok) beynin ödül sistemini (dopamin) sürekli uyararak çocukların uzun süreli görevlere (kitap okuma, ders çalışma) odaklanmasını zorlaştırıyor.
• Bilişsel Gerileme... Aşırı kullanımın hayal kurmayı ve pratik düşünmeyi sağlayan sağ beyni pasifize ettiği belirtildi.
• Uyku Bozuklukları... Ekranlardan yayılan mavi ışık, büyüme hormonu ve uyku düzenini sağlayan melatonin salınımını baskılıyor. Bu da akademik başarıyı ve fiziksel büyümeyi olumsuz etkiliyor.
• Obezite Riski... Günde 5 saatten fazla ekran başında kalan gençlerin obezite riski az izleyenlere göre 5 kat daha fazla.
• Duruş Bozuklukları... Sürekli öne eğik pozisyonda tablet veya telefon kullanımı, erken yaşta omurga problemlerine ve 'Tek boyun' ağrılarına yol açıyor.