Siz hepiniz ben tek

Kendi takımını kurmak istese; 25 milyon dolar kredi çekip, dünyanın en yüksek kadro değerine sahip Real Madrid'in 25 futbolcusunu transfer edebilir.

Ya da kredi çekmeden, dünyanın diğer en yüksek kadro değerine sahip takımlardan birinin futbolcularının tamamından bir kadro kurabilir, üzerine de ciddi miktarda para artar.

KADRO DEĞERİ EN YÜKSEK 5 TAKIM ♦ Real Madrid… 1 milyar 380 milyon € (1 milyar 626 milyon $) ♦ Arsenal... 1 milyar 290 milyon € (1 milyar 520 milyon $) ♦ Manchester City... 1 milyar 190 milyon € (1 milyar 402 milyon $) ♦ Paris Saint - Germain… 1 milyar 190 milyon € (1 milyar 402 milyon $) ♦ Chelsea… 1 milyar 180 milyon € (1 milyar 390 milyon $) Real Madrid'in orta saha futbolcusu Arda Güler'in bonservis bedeli, 90 milyon Euro seviyesine çıktı.

Kendi takımını kurmak istese; Türkiye Süper Lig'deki 18 takımın toplam 520 futbolcusunu transfer edip, üzerine de 92 milyon 864 bin doları kalır.

TÜRKİYE SÜPER LİG TAKIMLARININ KADRO DEĞERİ ♦ Galatasaray… 289.85 milyon € ♦ Fenerbahçe… 270.50 milyon € ♦ Beşiktaş... 154.20 milyon € ♦ Trabzonspor... 106 milyon € ♦ Başakşehir Futbol Kulübü... 70.75 milyon € ♦ Samsunspor... 55.35 milyon € ♦ Çaykur Rizespor... 42.80 milyon € ♦ Göztepe... 38.80 milyon € ♦ Gaziantep Futbol Kulübü... 31.25 milyon € ♦ Antalyaspor... 27.70 milyon € ♦ Kocaelispor... 27.05 milyon € ♦ Alanyaspor... 26.70 milyon € ♦ Eyüpspor... 26.35 milyon € ♦ Konyaspor... 25.85 milyon € ♦ Gençlerbirliği... 24.35 milyon € ♦ Kayserispor... 21.40 milyon € ♦ Fatih Karagümrük... 19.45 milyon € ♦ Kasımpaşa... 19 milyon € Türkiye Süper Ligi'nin piyasa değeri en yüksek olan futbolcusu, 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli olan Galatasaray'ın santroforu Victor Osimhen. TOPLAM... 1 MİLYAR 280 MİLYON € (1 MİLYAR 507 MİLYON 136 BİN DOLAR)

Sözünü ettiğimiz kişi; 2025 Ağustos ayına kadar olan dönemde, 500 milyon dolarlık eklemeyle servetini, 1 milyar 600 bin dolara çıkaran ABD'li şarkıcı Taylor Swift...

Taylor Swift, kariyeri, serveti kadar bağışlarıyla da bir hayli gündemde bulunuyor.

Gün geçmiyor ki yeni bağış haberi gelmesin.

Taylor Swift, New York, Rhode Island ve Beverly Hills gibi bölgelerde toplam değeri 150 milyon doları aşan geniş bir emlak koleksiyonuna sahip.

Taylor Swift'in kamuoyuna açıklanan bağışlarını göz önünde bulunduracak olursak, bu konuda bir hayli önde olduğunu görüyoruz.

TAYLOR SWIFT'İN KAMUOYUNA AÇIKLANAN BAĞIŞLARI ♦ Iowa'daki su taşkınlarına; 100 bin dolar. ♦ Çeşitli okullara; 250 bin dolar. ♦ Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap. ♦ Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap. ♦ Tennessee su taşkınları mağdurlarına; 500 bin dolar. ♦ Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne; 75 bin dolar. ♦ St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar. ♦ Hortum mağdurlarına; 750 bin dolar. ♦ Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'a; 4 milyon dolar. ♦ 6 üniversiteye; 60'ar bin dolar. ♦ V Foundation for Cancer Researc'e; 100 bin dolar. ♦ Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar. ♦ New York’taki okullara; 25 bin kitap. ♦ New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar. ♦ Louisiana su taşkınları mağdurlarına; toplam 1 milyon dolar. ♦ Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar. ♦ Time's Up hareketine; 100 bin dolar. ♦ Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar. ♦ Kanserle mücadele eden iki yaşındaki kızın ailesine; 100 bin dolar. ♦ Kasırga mağdurlarına; toplam 5 milyon dolar. ♦ Kalp hastalıkları tedavisi için bir sağlık merkezine; 1 milyon dolar. ♦ Yoksulların gıdaya ulaşması için çalışan bir yardım kuruluşuna; 1 milyon dolar.

36 yaşındaki Taylor Swift, ayrıca 'The Eras Tour' adlı turnesinde çalışanlara geçtiğimiz günlerde, servetinin % 12'sine tekabül eden 197 milyon dolar prim dağıttı.

Servetinin yüzde 12'sini dağıttı Haberi Görüntüle SATIŞ GELİRİNİN % 15'İNİ PRİM OLARAK DAĞITTI Birkaç gün önce başka biri, bir başka cömertlik örneğini gözler önüne serdi. ABD'de şirketi, Fibrebond'un sahibi Graham Walker, 1 milyar 700 milyon dolara (72.736.448.599 TL) sattı. Walker, gelirin % 15'inin şirketin 540 çalışanına prim olarak verdi. Şirketin çalışanları, kişi başına 443 bin dolar (8.908.957 TL) primle yeni yıl öncesinde büyük bir mutluluk yaşadı. Graham Walker Peki dünyanın en çok bağışta bulunan kişileri kimlerdir? 1839'da doğan, 1904'te hayatını kaybeden Hintli sanayici Jamsetji Tata, bu konuda açık ara zirvede yer alıyor. Tarihin en büyük hayırseveri olarak kabul edilen Tata, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kurumlara, günümüz değeriyle 102 milyar dolar bağışta bulundu. JAMSETJI TATA KİMDİR? ♦ Hindistan’ın Gucerat eyaletinde bir Parsi rahibi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ticarete atıldıktan sonra Hindistan'ın sadece ham madde ihraç eden bir sömürge değil, kendi sanayisini kuran bir güç olması gerektiğini savundu. ♦ Ömrü boyunca gerçekleştirmek istediği dört temel hedefi vardı. Kimi hedeflere kendisi tarafından, kimi hedeflere ise oğulları tarafından ulaşıldı. O hedefler şunlardı; • Demir Çelik Fabrikası... Hindistan'ın ilk büyük demir çelik fabrikasını kurma hayali. • Hidroelektrik Santrali... Temiz ve ucuz enerji sağlama hedefi • Dünya Standartlarında Bir Üniversite... Bilimi destekleme amacı. • Lüks Bir Otel... Kapısında; "Köpekler ve Hintliler giremez" tabelasının asılı olduğu yabancı menşeli otellere tepki olarak Hindistan'ın en görkemli otelini kurmak. Jamsetji Tata; çalışanları için o dönem devrim niteliğinde sayılan adımlar atmasıyla da biliniyor. • Çalışanlarına ücretsiz tıbbi yardım. • Emeklilik fonu.

• Annelik yardımı. • Günlük çalışma süresini 8 saatle sınırlama. Jamsetji Tata (1839 - 1904) GELİRİN BÜYÜK KISMI HAYIR İŞLERİNE GİDİYOR Dünyanın en eski şirketlerinden biri olan Tata Group; çelikten, otomotive; yazılımdan, gıdaya kadar 100'den fazla şirketi bünyesinde barındıran dev bir holding olarak faaliyetini sürdürüyor. Holding, Jamsetji Tata'nın; "Serbest teşebbüste toplum, işletmenin sadece bir ortağı değil, varoluşunun asıl amacıdır" felsefesiyle hareket ederek gelirlerinin büyük bir kısmını hayır işleri yapan vakıflara aktarmaya devam ediyor. İKİNCİ SIRADA BUFFETT BULUNUYOR Toplumun farklı kesimleri arasındaki ekonomik uçurumları kapatmanın en etkili yolu olan bağış konusunda bir diğer astronomik rakam, 62 milyar dolardır. ABD'li iş adamı Warren Buffett, bugüne kadar 62 milyar dolar bağışladı. Buffett, 2006'da; "Çocuklarıma, her şeyi yapabileceklerini hissedecekleri kadar çok ama hiçbir şey yapmadan oturacakları kadar az para bırakmak istiyorum" diyerek servetinin % 99'unu bağışlama sözü de verdi. 95 yaşındaki Warren Buffett'in serveti; an itibarıyla, 152 milyar dolar.

Warren Buffett Microsoft'un kurucusu ABD'li Bill Gates ile 2021'de boşandığı Melinda French, vakıfları aracılığıyla küresel eğitim ve sağlık projelerine yaklaşık net rakamı bilinmemekle birlikte 50 milyar dolardan fazla bağışta bulundu. Bill Gates - Melinda French ABD'li finansör George Soros, servetinin % 76'sına tekabül eden 32 milyar doları kendi vakıflarına bağışlayarak oransal olarak en yüksek bağışçılardan biri oldu. George Soros EN HIZLI BAĞIŞÇI MacKenzie Scott, 2019'da Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra tazminat olarak Amazon'un hisselerinin % 4'ünü aldı. Bu oran, o dönemde 38 milyar dolara denk geliyordu. Scott, kısa sürede, servetinin 20 milyar dolarını, 360 kuruma bağışlayarak tarihin en hızlı bağışçısı oldu. Jeff Bezos - MacKenzie Scott Hintli iş adamı Azim Premji, servetinin büyük bir kısmını oluşturan Wipro şirketinin 21 milyar dolar değerindeki bütün hisselerini, kendi kurduğu vakfa bağışladı. Azim Premji Warren Buffett, yalnızca yüksek oranlı bağışlar yapmakla kalmayıp bu yardımların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2010 yılında Bill Gates ve Melinda French Gates ile birlikte 'Giving Pledge' (Bağış Taahhüdü) girişimini kurdu.