MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. MHP Lideri Bahçeli "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak isteyenler hayal kırıklığı uğramışlardır. Doğru ve dürüst olmak yerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir.

6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen devleti zorda bırakmak için her türlü oyuna müracaat edenler boşa düşmüştür. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı.

Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki; molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan; umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti, emanetimiz; hatıraları, hatıramız; hedefleri de hedefimizdir.

Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk caddesinin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır.

Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.

Bu gurur tablosunu hazmedemeyenler 'hala onu başaramadınız, bunu yapamadınız' masalı okuyanlar şunu unutmasın ki güneş balçıkla sıvanmaz. Boş hayallerin pençesinde kıvrananlar hasislerin kifayetidir.

Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır.