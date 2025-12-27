Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. MHP Lideri Bahçeli "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır" ifadesini kullandı.

        MHP Genel Başkanı Bahçeli "Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır" ifadelerini kullandı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

        Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

        REKLAM

        Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak isteyenler hayal kırıklığı uğramışlardır. Doğru ve dürüst olmak yerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir.

        6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen devleti zorda bırakmak için her türlü oyuna müracaat edenler boşa düşmüştür. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı.

        Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki; molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan; umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti, emanetimiz; hatıraları, hatıramız; hedefleri de hedefimizdir.

        Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk caddesinin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır.

        Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.

        Bu gurur tablosunu hazmedemeyenler 'hala onu başaramadınız, bunu yapamadınız' masalı okuyanlar şunu unutmasın ki güneş balçıkla sıvanmaz. Boş hayallerin pençesinde kıvrananlar hasislerin kifayetidir.

        Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır.

        Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Hak hak sahibine verilmiş nitekim adalet tecelli etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. Hepimiz biriz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Dağılırsak yem oluruz. Gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

        Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"