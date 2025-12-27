455 bininci konut teslim töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız

Asrın felaketi sonrasında başlatılan dev konut hamlesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konut ve iş yeri sayısı, düzenlenen törenle 455 bin 357'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık" ifadelerini kullandı. "Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız sizlerle beraberiz. 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız. REKLAM "6 ŞUBAT'TA OLDUĞU GİBİ SİZİN YANINIZDAYIZ" Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız sizlerle beraberiz. 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. "TÜM SABOTAJLARA RAĞMEN BUGÜNE GELDİK" Vaktimizin sınırlı olduğu şu dünyada milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz.

Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah’a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar etmek isteyen vicdansızlar vardı. "150 MİLYAR DOLARI AŞAN AĞIR BİR FATURAYLA KARŞILAŞTIK" 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik.