        Son dakika: Hastaneye gitmek için sözleştiği kızı tarafından evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hastaneye gitmek için sözleştiği kızı tarafından evinde ölü bulundu

        Antalya'da 70 yaşındaki Fatma Karamık, hastaneye gitmek için sözleştiği kızı M.K. ve erkek arkadaşı İ.K. tarafından evinde ölü bulundu. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 27.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:43
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Fatmana Karamık (70), hastaneye gitmek için sözleştiği kızı M.K. (44) ve erkek arkadaşı İ.K. (53) tarafından evinde ölü bulundu. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        SALONDA KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu.

        KAFATASINDA DARBEYE BAĞLI KIRIK

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş- çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Fatmana Karamık'ın kızı M.K. ile erkek arkadaşı İ.K.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

        Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

        #Antalya
        #sondakika
        #Son dakika haberler
