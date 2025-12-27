Önder Karaveli: Necip Uysal'ın üstünde başka forma görmek istemem

Bir dönem Beşiktaş'ta çeşitli görevlerde bulunmuş Önder Karaveli, HT Spor Hafta Sonu'nda Kevser İme Şahin'e konuk oldu.

"1. POZİSYONUM TARAFTAR OLMAK"

Çok değerli oyuncularla yaklaşık 1 sezon antrenman fırsatı buldum. O seviyede futbolcularla iletişimde bulunmak, beni o sürece hazırladı. Beşiktaş'ta birinci pozisyonum taraftar olmak. Kongre üyeliği, antrenörlük hepsi geçici olabilir ama taraftarlılık kalıcıdır.

"BENDEKİ BEŞİKTAŞ'LA ÖRTÜŞTÜREMEDİM"

Necip’in ilk geldiği an gözümün önünde. 22 yıl geçirmiş ve akademideki Beşiktaş öz kaynak düzeninde yaşadıklarının şahidiyim. Necip, kuvvetli ve sert bir oyuncudur ama herkes tarafından saygıyla karşılanan bir futbolcudur. O kararı ben de verebilirdim ya da başka bir antrenör de verebilirdi. Bunların hiçbirinde sorun yok. Ancak zamanlaması, açıklanışı ve üslubu açısından bendeki Beşiktaş ile bunu örtüştüremedim. Necip temsiliyle çok iyi bir sporcuydu. Mert Günok da aynı şekilde. Ayrılıklar yaşanabilir; ancak bu ayrılıkları oyuncuları daha değerli hale getirerek yapmakta fayda var.

"ÜSTÜNDE BAŞKA FORMA GÖRMEK İSTEMEM"

Ben 2003 yılında Beşiktaş'ın kapısından giren Necip'in üzerinde başka forma görmek istemem. Beşiktaş'ta örnek bir sporcu olarak nerelere gelinebildiğini gösteren bir futbolcu. Akademide ve A takımda antrenörlük yapabilir.

