        İkinci el araçlarda '6 ay-6 bin' kısıtlaması uzatıldı - Otomobil Haberleri

        İkinci el araçlarda '6 ay-6 bin' kısıtlaması uzatıldı

        İkinci el araç ticaretinde uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamaları 6 ay süreyle 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, ikinci araçlar için sıfır araç fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan verilememesi uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

        Giriş: 27.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:14
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

        Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

        Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

        Söz konusu kısıtlamaların eğer uzatılma kararı olmasaydı 1 Ocak 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyordu.

        2022'DEN BERİ UYGULANIYOR

        İkinci el araç ticaretinde kısaca '6+6' olarak bilinen 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması, ilk olarak Ağustos 2022'de uygulanmaya başlandı.

        Pandemi döneminde araç piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olması Ticaret Bakanlığını harekete geçirmiş ve 16 Ağustos 2022'de söz konusu kısıtlama devreye alınmıştı.

        Araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılamamasına yönelik kısıtlamanın son tarihi, piyasadaki düzenin sağlıklı işleyebilmesi ve fırsatçılığın önüne geçme hedefleri ile 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren düzenli olarak uzatılıyor.

