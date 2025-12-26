Habertürk
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!

        Beşiktaş, Necip Uysal ile Mert Günok'un artık futbol planlamalarında yer almadığını ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini açıkladı.

        Giriş: 26.12.2025 - 18:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:26
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal için çarpıcı bir karar alındı.

        Beşiktaş, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki futbolcu, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacaklar.

        Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

        Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

        Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

