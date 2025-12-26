Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!

Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur ve 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli için gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 26 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, 2 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. İşte gözaltı kararı verilen 29 isim...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli,
geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 26 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, 2 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE
1. Bahattin Berke Demircan – BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
2. Doğukan Çınar – TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ
3. Ergün Nazlı – YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
4. Eyyüp Can Temiz – NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
5. Furkan Demir – DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
6. Gökhan Payal – MERKÜR JET ERBAASPOR
7. Hamit Bayraktar – 1926 BULANCAKSPOR
8. Hüseyin Aybars Tüfekci – CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
9. İbrahim Yılmaz – ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
10. İlke Tankul – KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
11. İsmail Karakaş – ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
12. Mert Aktaş – ARCA ÇORUM FK
13. Mustafa Çeçenoğlu – KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
14. Tufan Kelleci – POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ
15. Erden Timur
16. Figen Özkaya
17. Emrah Günaydı
18. Burak Söyleyen
19. Fatih Kulaksız
20. Ecem Alkaş
21. Ecrin Korkmaz
22. Esat Bilayak
23. Mirza Şerifoğlu
24. Enes Bartan
25. Hakan Çakır
26. Serhat Ölmez
27. Umut Esel
28. Buğra Cem İmamoğulları
29. Burcu Kurt