Fenerbahçe'de gündem transfer! 4 mevkiye 4 takviye...
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve ekibi transferde düğmeye bastı... Transferde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attıracak olan sarı-lacivertliler, Norveçli golcü Sörloth için de girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin orta saha ve stopere de takviye yapması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
Fenerbahçe'de 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından gözler transfere çevrildi.
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devre öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda eksik bölgeler için çalışmalara hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı Samsunspor'dan Anthony Musaba'ya attıracak.
Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllığına anlaşan ve serbest kalma bedeli olarak Samsunspor'a 6 milyon Euro ödeyecek olan Fenerbahçe, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Musaba'yı resmen açıklayacak.
Sarı-lacivertlilerde Musaba dışında en önemli hedef ise golcü transferi... Fenerbahçe'nin bu bölge için bir numaralı adayı Alexander Sörloth olurken, Norveçli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
30 yaşındaki santfror ile sözleşme pazarlıklarında sona gelen Fenerbahçe yönetiminin, yıldız isme yıllık 11-12 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Oyuncu tarafını ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Atletico Madrid ile bonservis görüşmelerini ise sürdürüyor.
İspanyol kulübü kapıyı 35 milyon Euro'dan açarken, Sörloth'un ayrılık isteği ise pazarlıklarda sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
Fenerbahçe yönetiminin, Atletico Madrid cephesinden indirim talep ederken, Dünya Kupası öncesi düzenli ilk 11'de yer alacağı bir kulübe gitmek isteyen Sörloth'un tavrı da transferde bir koz olarak görülüyor.
Ülkemizde bir dönem Trabzonspor formasıyla gol krallığı sevinci de yaşayan Sörloth, bu sezon Atletico'da 22 resmi maçta 5 gol kaydetti.
Sarı-lacivertliler, Musaba ve Sörloth dışında kadroya bir orta saha, bir de stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Szymanski ile yolları ayırıp kaliteli bir 8 numarayı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Goretzka ismi ön plana çıkmış durumda.
Veerman'ın PSV'de kalmasının ardından Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen ve Tedesco'nun Schalke'den eski öğrencisi olan Alman orta sahayı gündemine aldı.
Bayern ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alman ekibiyle 23 maçta şans buldu.