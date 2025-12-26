Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Adana'da patlayan içme suyu borusu sokakları göle çevirdi

        Adana'da patlayan içme suyu borusu sokakları göle çevirdi

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı, yolda göçük oluştu sokaklar göle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:51
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı, yolda göçük oluştu sokaklar göle döndü.

        ANA ARTERLER SU ALTINDA KALDI

        İHA'NIN haberine göre merkez Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı’nda Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Yolların göle dönmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.

        6 SU BORUSU PATLADI

        Vatandaşların haber vermesi üzerine ise ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

        Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusu patladığı ileri sürüldü.

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

        #adana
