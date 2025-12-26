Adana'da patlayan içme suyu borusu sokakları göle çevirdi
Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı, yolda göçük oluştu sokaklar göle döndü
ANA ARTERLER SU ALTINDA KALDI
İHA'NIN haberine göre merkez Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı’nda Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Yolların göle dönmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.
6 SU BORUSU PATLADI
Vatandaşların haber vermesi üzerine ise ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusu patladığı ileri sürüldü.