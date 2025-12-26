Habertürk
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi | SON DAKİKA HABERİ

        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!

        Diyarbakır'da, mülk sahibi tarafından yapılan kontrolde, bir odada çöp poşeti içinde 18 yaşındaki Sümeyye D.'nin cansız bedeni bulundu. Eşinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

        26.12.2025 - 07:50
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Diyarbakır'da kan donduran olay Yenişehir ilçesinde yaşandı. Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA'daki habere göre mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

        Eşinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

