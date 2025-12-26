Diyarbakır'da kan donduran olay Yenişehir ilçesinde yaşandı. Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'daki habere göre mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Eşinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.