Jeffrey Epstein'in kardeşi, ağabeyinin "öldürüldüğünü" iddia etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi, FBI'a verdiği ifadede Epstein'in "isimleri açıklamak" üzere olduğu için öldürüldüğünü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu için yetki verdiğini iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein dosyaları arasında, Mark Epstein'in 2023 yılında FBI'a verdiği ihbar da yer alıyordu.

Mark FBI'a verdiği ifadede, "Jeffrey Epstein hapishane hücresinde öldürüldü. İsimleri açıklamak üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için sebeplerim var. Başkan Trump'ın bu cinayeti yetkilendirdiğine inanıyorum." iddiasında bulundu.

71 yaşındaki Mark, iddia edilen cinayetin 9 Ağustos 2019'da, yani 66 yaşındaki Epstein'in cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklediği Manhattan'daki hapishane hücresinde ölü bulunmasından bir gün önce gerçekleştiğini yazdı.

New York Şehri Baş Adli Tıp Uzmanı Dr. Barbara Sampson, Epstein'in ölümünün intihar olduğuna karar verdi. O dönem birinci başkanlık döneminde olan Trump, Epstein'in ölümüyle ilgili herhangi bir eylemle suçlanmadı.