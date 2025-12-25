Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcileri, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk.

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcilerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya

dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde: