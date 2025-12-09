Habertürk
        Haberler Spor Futbol "Futbolda bahis" soruşturmasında 2 kulüp başkanının "beraberlik" için anlaştığı belirlendi - Futbol Haberleri

        "Futbolda bahis" soruşturmasında 2 kulüp başkanının "beraberlik" için anlaştığı belirlendi

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarının tespit edildiği hakimliğin karar yazısında yer aldı. "Futbolda bahis" soruşturması Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve istatistikleri gündem olan maçla başlamıştı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:13
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

        Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.

        Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

        Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        İKİ KULÜP BAŞKANI ANLAŞTI

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı, bu anlaşmanın teknik heyete ve oyunculara da aktarıldığı belirtildi.

        Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.

        Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

        İŞTE YAPILAN TESPİTLER

        İKİ KULÜP BAŞKANI MAÇIN ÖNCESİNDE, SONRASINDA VE BİR SONRA GÖRÜŞMÜŞ

        Yazıda yer verilen Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı şüpheli Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı şüpheli Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan'da saat 13.47'de, maç bitimi saat 17.06'da ve maç oynandıktan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.

        Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla yasa dışı şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü kanıtların bulunduğu, ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik son derece şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı belirtildi.

        MAÇ "TOP ÇEVİRME" ŞEKLİNDE GEÇTİ!

        Yazıda yer alan Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda da iki takım arasında oynanan maçın ilk yarı ve ikinci yarısının 0-0 bittiği, maçın her iki takım içinde "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı.

        Takımların maç esnasında birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edilen raporda, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu kaydedildi.

        Sevk yazısında yer alan rapordaki tespitlerde, maçta tek gol pozisyonu olacak anın 89'ncu dakikada gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği anlatıldı.

        Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankaraspor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.

        MAÇ İSTATİSTİKLERİ: 0!

        Sevk yazısında yer alan maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.

        Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.

        Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.

        İKİ KULÜP BAŞKANI MAÇIN BERABERE BİTMESİ İÇİN ANLAŞMIŞ

        Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:

        "Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."

        3 İSİM ŞİKEDEN TUTUKLANDI

        Mevcut delil durumu şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, delilleri yok etme ve karartma ihtimali dikkate alınarak şüpheliler, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya "şike" suçundan, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan tutuklandı.

        BAHİS OPERASYONU ANKARASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI

        Futbolda skandalın fitilini, 28 Nisan 2024'te oynanan oynanan ve iki takımın hiç şut çekmeden 0-0 bitirdiği Ankaraspor – Nazillispor maçına ilişkin şüpheli bahis hareketleri fitili ateşledi.

        NELER YAŞANMIŞTI?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

        Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı.

        Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

        İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

        Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı. Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı.

        PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar vermişti.

        ŞAHISLARA ÖMÜR BOYU MEN, KULÜPLERE KÜME DÜŞÜRME

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi müsabaka sonucunu etkilemek için şike eyleminde bulunan şahıslara ömür boyu men, kulüplere de küme düşürme gibi cezalar verirken, o maçla alakalı kulüplerle ilgili kararın soruşturmanın ardından verileceği belirtilmişti.

        Yine 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı.

        O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya 8 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası çıktı.

        O sezonun son haftalarına denk gelen maçta Ankaraspor'a Play-Off oynamak, Nazillispor'a da ligde kalmak için 1 puan yeterken, karşılıklı şut bile çekilmeyen 90 dakikanın golsüz bitmesi şike tartışmaları yaratmıştı.

        Nazillispor'un kümede kaldığı grupta rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike itirazında bulunmuştu. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarının fitilini o maç ateşlemişti. Geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen, şike nedeniyle küme düşürülme ihtimali bulunan Nazillispor bu sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta halen galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıyor.

