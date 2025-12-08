Habertürk
        Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim - Magazin haberleri

        Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim

        Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü açıklayarak darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaştı

        Giriş: 08.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:45
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti. Ancak Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü açıkladı.

        Asyalı, darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını yayımlayarak; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

        #Yıldız Asyalı
        #Mustafa Semih Demirci
