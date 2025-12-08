Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü açıklayarak darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 08.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:45
Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti. Ancak Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü açıkladı.
Asyalı, darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını yayımlayarak; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.
