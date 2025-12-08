Beşiktaş-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İç sahada son 3 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Beşiktaş'a karşı son 3 maçını kaybetmeyen konuk takım ise bu serisini sürdürme peşinde...
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny,Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.
BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.
Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA GAZİANTEP FK'YI YENEMEDİ
Siyah-beyazlılar, ligde Gaziantep temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen yıl ilk yarıda yaptığı müsabakada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde ise ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu ve Dolmabahçe'de rakibine ilk kez kaybetti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibini mağlup ederek sahasındaki üç maçlık olumsuz seriyi sonlandırmak istiyor.