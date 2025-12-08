Beşiktaş-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny,Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

REKLAM

BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti. Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.