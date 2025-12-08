Habertürk
Habertürk
        Saldırgana kelepçe! Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Saldırgana kelepçe! Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!

        Aydın'da eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini 'kaza' notuyla paylaşan Anıl Ateş tutuklandı. Tedaviye alınan Ali K.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:27
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Aydın'ın Söke ilçesinde ayrıldığı kadının yeni eşi polis memuru Ali K.'ye (42) otomobiliyle çarptıktan sonra fotoğrafını ‘Trafik kazası, maalesef polis yaralandı’ notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Ateş (34), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün, sabah saatlerinde Yenicamii Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi’nde meydana geldi. Üniformasıyla evinin önüne gelerek otomobilinin bagajından eşya indiren polis memuru Ali K.’ye arkadan gelen Anıl Ateş yönetimindeki otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali K., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memuruna bagajdan eşya indirdiği sırada otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca sürücünün, çarpmanın ardından kaputun üzerine düşen polis memurunu kısa süre araçla sürüklediği, daha sonra durarak kaput üzerindeki Ali K.’nin fotoğrafını çektiği anlar da kameralara yansıdı.

        POLİS MEMURU, SÜRÜCÜNÜN ESKİ EŞİYLE EVLİ

        Sürücü Anıl Ateş'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Trafik kazası, maalesef polis yaralandı’ notuyla paylaştı. Paylaşımının ardından gözaltına alınan Ateş hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada polis memuru Ali K.’nin, otomobili kullanan Ateş'in eski eşiyle evli olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Gözaltına alınan Anıl Ateş, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi! Haberi Görüntüle
        #Son dakika haberler
